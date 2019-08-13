Найдена коллекция редких американских спорткаров

На обширной территории расставлены чуть ли не все легенды американского автопрома. К сожалению, по кадрам видно, что большинство из них в довольно плачевном состоянии — у некоторых отсутствуют кузовные элементы, а некоторые полностью покрыты ржавчиной. Однако в коллекции можно найти и экземпляры, которые легко поддаются восстановлению.

Самым ценным экспонатом является Pontiac GTO Judge, окрашенный в красный цвет. Автомобиль долгое время провел на улице и явно нуждается в реставрации, но даже в таком состоянии за спорткар можно выручить шестизначную сумму на аукционе. Самое удивительное в этом автомобиле — его пробег: на одометре зафиксировано всего 3,8 километра.