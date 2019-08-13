Найдена коллекция редких американских спорткаров

На обширной территории расставлены чуть ли не все легенды американского автопрома. К сожалению, по кадрам видно, что большинство из них в довольно плачевном состоянии — у некоторых отсутствуют кузовные элементы, а некоторые полностью покрыты ржавчиной. Однако в коллекции можно найти и экземпляры, которые легко поддаются восстановлению.
Самым ценным экспонатом является Pontiac GTO Judge, окрашенный в красный цвет. Автомобиль долгое время провел на улице и явно нуждается в реставрации, но даже в таком состоянии за спорткар можно выручить шестизначную сумму на аукционе. Самое удивительное в этом автомобиле — его пробег: на одометре зафиксировано всего 3,8 километра.
В собственности владельца коллекции сразу несколько гаражей, в которых можно найти довольно редкие модели. Например, среди экземпляров есть Ford Mustang Boss 1970 года, черно-золотой кабриолет Chevrolet Camaro 1969 года выпуска и двухдверный пони-кар Plymouth Barracuda.
В начале августа с молотка пустили коллекцию из 30 редчайших Porsche. Коллекционер собирал автомобили с начала 90-х, среди найденных в его гараже экземпляров были спорткары 911 S 1967 года и 911 Carrera RS 1973 года выпуска. Также там были и совсем редкие модели: Porsche 356 1956 года, превращенный в дрэгстер, и один из 15 произведенных спорткаров 924 GTS Clubsport.