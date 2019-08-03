30 редчайших Porsche ищут нового владельца

Это была любовь с первого взгляда: с тех пор Диксон грезил покупкой Porsche 911 и уже через год сумел осуществить свою мечту. К 1990-м годам он собрал впечатляющую коллекцию «Порше», которую назвал Taj Ma Garaj. В основном в гараже были редкие спорткары, вроде 911 S 1967 года или 911 Carrera RS 2.7 1973 года, а также уникальные модели, выпущенные в единственном экземпляре – к примеру, Porsche 356 1956 года, превращённый в дрэгстер.