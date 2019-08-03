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10:00

30 редчайших Porsche ищут нового владельца

Уникальная коллекция Taj Ma Garaj пойдёт с молотка

Более тридцати винтажных моделей Porsche, которыми владел американский коллекционер Джон Диксон, будут проданы на аукционе в городе Дейтон штата Огайо.

Ныне покойный предприниматель и меценат Джон Диксон страстно любил автомобили Porsche на протяжении нескольких десятилетий – особенно модели с задним расположением двигателя и воздушным охлаждением. По его словам, с «Порше» ему посчастливилось познакомиться ещё подростком. Будучи учеником старших классов, однажды утром Джон ехал в школу на собственном автомобиле, когда на шоссе его вдруг обогнал «911-й», прорычав на прощание оппозитной «шестёркой».

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Это была любовь с первого взгляда: с тех пор Диксон грезил покупкой Porsche 911 и уже через год сумел осуществить свою мечту. К 1990-м годам он собрал впечатляющую коллекцию «Порше», которую назвал Taj Ma Garaj. В основном в гараже были редкие спорткары, вроде 911 S 1967 года или 911 Carrera RS 2.7 1973 года, а также уникальные модели, выпущенные в единственном экземпляре – к примеру, Porsche 356 1956 года, превращённый в дрэгстер.

Знатоки марки, безусловно, обратят внимание на один из 15 выпущенных 924 GTS Clubsport, 356 A Carrera GT 1957 года с кузовом, изготовленным ателье Reutter, или на «356-й» 1953 года выпуска, из которого сделали четырёхдверный лимузин специально для свадьбы дочери Диксона. Впрочем, в коллекции есть и хот-род Volkswagen 1956 года на базе модели Beetle. Аукционный дом Sotheby's надеется выручить за каждый автомобиль не менее 100 тысяч долларов.