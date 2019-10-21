Самый большой автомузей России отпразднует День автомобилиста

Автомузей проведет в честь праздника тематическую выставку: посетители смогут узнать историю автомобилестроения разных стран, прокатиться на легендарной «Победе», а также пройтись по двум новым залам. Один из них посвящен американскому автопрому, а второй — советскому.

В честь праздника пройдут викторины, конкурсы, интерактивная экскурсия, мастер-класс с обучением правилам дорожного движения. А еще — лекция на тему «Автомобилизм прошлого: от гвоздей из лошадиных подков в 1910 году до автоматических фар в 1950-е».