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13:56

Самый большой автомузей России отпразднует День автомобилиста

«Моторы Октября» организует в честь праздника специальные мероприятия

27 октября на территории бывшего завода «Кристалл» в Москве самый крупный отечественный автомузей – «Моторы Октября» – отпразднует День автомобилиста.

Автомузей проведет в честь праздника тематическую выставку: посетители смогут узнать историю автомобилестроения разных стран, прокатиться на легендарной «Победе», а также пройтись по двум новым залам. Один из них посвящен американскому автопрому, а второй — советскому.

В честь праздника пройдут викторины, конкурсы, интерактивная экскурсия, мастер-класс с обучением правилам дорожного движения. А еще — лекция на тему «Автомобилизм прошлого: от гвоздей из лошадиных подков в 1910 году до автоматических фар в 1950-е».

В экспозиции музея «Моторы Октября» представлены уникальные автомобили прошлого. Среди них — символ роскошного образа жизни в 1920-х Isotta Fraschini Tipo 8 Torpedo Phaeton, Bugatti Type 57 в кузове Coach Vetoux 1935 года, а также первый российский мелкосерийный суперкар Маруся В1.

Площадь музея — 7000 квадратных метров, а общее количество экспонатов достигает трех тысяч.