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17:58

В самом большом автомузее России показали раритетные американские и советские машины

В музее «Моторы Октября» появилось 150 новых экспонатов

Московский музей «Моторы Октября», претендующий на статус самого большого в России, объявил об открытии новой экспозиции – двух залов, посвященных советскому и американскому автопрому. В них в общей сложности будут показаны 150 машин, а общее число представленных экспонатов превысит 3 тысячи. Площадь музея достигает 7 тысяч квадратных метров.

В зале, посвященном машинам из США, можно будет увидеть автомобили самых разных эпох – от «Студебекера» 1912 года, огромных «крылатых» Cadillac и президентского Lincoln Continental до моделей 70-х годов, считающихся концом «золотого века» американского автопрома.

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В зале советских автомобилей будут представлены «Москвичи», «Запорожцы» и другие знаковые машины – они показаны на фоне бытовой жизни людей тех времен. Среди экспонатов есть не только серийные модели, но и настоящие раритеты, сохранившиеся в единственном экземпляре. Тут можно будет посмотреть на первые советские автомобили ГАЗ-А и ГАЗ-М-1, военные внедорожники ГАЗ-67 и ГАЗ-69, «Волги» и «Чайки» в разных модификациях и комплектациях. Большинство машин полностью отреставрированы и находятся на ходу.

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Другие интересные экземпляры музея – это немецкий Benz 8/20 Sport 1912 года (гоночный автомобиль, способный разгоняться до невероятных в то время 62 километров в час), Horch 830 K и раритетом 1930-х годов Hupmobile.