В самом большом автомузее России показали раритетные американские и советские машины

В зале советских автомобилей будут представлены «Москвичи», «Запорожцы» и другие знаковые машины – они показаны на фоне бытовой жизни людей тех времен. Среди экспонатов есть не только серийные модели, но и настоящие раритеты, сохранившиеся в единственном экземпляре. Тут можно будет посмотреть на первые советские автомобили ГАЗ-А и ГАЗ-М-1, военные внедорожники ГАЗ-67 и ГАЗ-69, «Волги» и «Чайки» в разных модификациях и комплектациях. Большинство машин полностью отреставрированы и находятся на ходу.