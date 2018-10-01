Илон Маск заплатит 20 миллионов долларов и уйдет из совета директоров Tesla

7 августа Маск сообщил в личном твиттере, что собирается преобразовать компанию из публичной в частную. Он якобы намеревался выкупить акции по 420 долларов и добавил, что финансирование этой операции гарантировано. Эта операция обошлась бы в 71 миллиард долларов. После этого Комиссия по ценным бумагам обвинила Маска в мошенничестве.