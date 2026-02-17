Опубликовано 17 февраля 2026, 09:521 мин.
Мусоровоз раздавил машину с гаишником в Петербурге: появились кадры
Mash: мусоровоз смял патрульное авто и отправил полицейского в больницу. Инцидент произошел на Пулковском шоссе, когда сотрудник ГИБДД оформлял другое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
© Наталья Селиверстова/РИА Новости
«Утром в Московском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик — обошлось без пострадавших. На место прибыли два экипажа ГИБДД. Во время оформления аварии в один из стоящих служебных автомобилей въехал мусоровоз», – говорится в публикации.
На кадрах с места ДТП видно, что патрульная машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, полностью разбит багажный отсек и бампер. По данным канала, в результате произошедшего один из работников ГИБДД получил травмы: прибывшие медики экстренного госпитализировали пострадавшего.
Ранее ДТП парализовало центр Москвы.
Источник:Telegram-канал "Mash на Мойке"
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#ДТП