Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 09:52
1 мин.

Мусоровоз раздавил машину с гаишником в Петербурге: появились кадры

Mash: мусоровоз смял патрульное авто и отправил полицейского в больницу. Инцидент произошел на Пулковском шоссе, когда сотрудник ГИБДД оформлял другое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
ДТП на Пулковском шоссе
ДТП на Пулковском шоссе
© Наталья Селиверстова/РИА Новости
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Утром в Московском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик — обошлось без пострадавших. На место прибыли два экипажа ГИБДД. Во время оформления аварии в один из стоящих служебных автомобилей въехал мусоровоз», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что патрульная машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, полностью разбит багажный отсек и бампер. По данным канала, в результате произошедшего один из работников ГИБДД получил травмы: прибывшие медики экстренного госпитализировали пострадавшего.

Ранее ДТП парализовало центр Москвы.