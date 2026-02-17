Мусоровоз раздавил машину с гаишником в Петербурге: появились кадры

«Утром в Московском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик — обошлось без пострадавших. На место прибыли два экипажа ГИБДД. Во время оформления аварии в один из стоящих служебных автомобилей въехал мусоровоз», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что патрульная машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, полностью разбит багажный отсек и бампер. По данным канала, в результате произошедшего один из работников ГИБДД получил травмы: прибывшие медики экстренного госпитализировали пострадавшего.

