ДТП парализовало центр Москвы

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным департамента, движение транспорта затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что автомобиль с российской актрисой разбился в ДТП с большегрузом. Санора Кирсанова со своей матерью попала в ДТП в Серпухове.

По словам актрисы, она двигалась по крайней левой полосе с разрешенной скоростью, когда прямо перед ней вылетела фура. Затормозить Санора не успевала и стала сигналить мужчине, но он, полностью игнорируя её, продолжал движение. В результате столкновения машину актрисы завернуло, и она полетела прямо под фуру.

Ранее в Москве Mercedes протаранил BMW X5 на большой скорости.