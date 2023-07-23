Классический Mustang превратили в рестомод-слипер

Оригинальный облик сочетается с современными агрегатами

Ателье Velocity Modern Classics превратило классический Mustang в рестомод-слипер. Классический Ford Mustang популярен не только у ценителей американских масл-каров, но и у тюнинг-ателье, которые используют легендарную модель в качестве основы для своих проектов. Особняком среди них стоит работа компании Velocity Modern Classics, которая подготовила рестомод-слипер — новый Velocity Mustang Fastback визуально ничем не выдаёт свой потенциал за счёт современных агрегатов и более комфортного салона. Приём заказов на автомобили уже открыт.