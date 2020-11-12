Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд» ищет нового хозяина

В Германии выставили на продажу один из Ford Mustang под прозвищем «Элеонор», участвовавших в съёмках фильма «Угнать за 60 секунд» 2000 года с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли в главных ролях. Теперь «Элеонор» под номером 7 ищет нового хозяина, однако ее стоимость не раскрывается.