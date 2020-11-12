Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд» ищет нового хозяина

Всего для съёмок фильма создали 11 одинаковых Ford Mustang, за дизайн которых отвечал американский дизайнер и конструктор хот-родов Чип Фуз. Масл-кары получили аэродинамический обвес в стиле Shelby GT500, современные легкосплавные диски и были укомплектованы 5,8-литровым восьмицилиндровым мотором Ford Racing с системой закиси азота. Его отдача составляла 650 лошадиных сил.
Николас Кейдж самостоятельно исполнял все автомобильные трюки в «Угнать за 60 секунд».
Компания Cinema Vehicle Services, которая владеет этим Mustang последние три года, утверждает, что это один из трех уцелевших во время съемок автомобилей. Пробег выставленного на продажу экземпляра под номером 7 составляет чуть более 117 тысяч километров (72,8 тысячи миль).
Фото: chromecars.de
Mustang «Элеонор» представляет коллекционную ценность. Например, в декабре 2019 другую «Элеонор» (тоже «выжившую» на съемочной площадке), пустили с молотка за 852,5 тысячи долларов (66 миллионов рублей) на аукционе Mecum. Зарегистрированные реплики в свою очередь оцениваются в среднем в 300 тысяч долларов (23,2 миллиона рублей).
В конце июля дилерский центр Al Ain Class Motors, расположенный в Дубае, также выставил на продажу Mustang, построенный для фильма «Угнать за 60 секунд» . Его отличали автограф Кэрролла Шелби на передней панели и табличка с названием фильма. Продавец запросил 1,3 миллиона дирхамов (более 25 миллионов рублей по текущему курсу).