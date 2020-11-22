На продажу выставили Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд»

Ford Mustang Eleanor — специально разработанная для картины «Угнать за 60 секунд» версия «Мустанга» с оригинальным обвесом, доработанным шасси и интерьером. Основой для Eleanor послужили обычные Mustang Fastback 1967-1968 годов выпуска. Считается, что после съёмок в целости и сохранности осталось всего три машины из одиннадцати.
Фото: chromecars.de
Под капотом Mustang Eleanor 405-сильный 5,8-литровый V8 Ford с алюминиевой головкой блока цилиндров; коробка передач — 4-скоростная «механика» Tremec. На спорткар 1967 года установлена нестандартная впускная система Edelbrock Performer, спортивный выхлоп Magnaflow, есть система закиси азота. Среди водительских ассистентов — только усилитель руля, управляемости способствует наличие заднего дифференциала.
В январе этого года аналогичный Ford Mustang Eleanor продали на аукционе за 852,5 тысячи долларов, так что цена выставленного на продажу раритета с пробегом 117 тысяч километров может достигать миллиона долларов. Впрочем, Chromecars не организует аукцион, и аппетиты продавца остаются неизвестными.