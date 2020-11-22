На продажу выставили Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд»

В январе этого года аналогичный Ford Mustang Eleanor продали на аукционе за 852,5 тысячи долларов, так что цена выставленного на продажу раритета с пробегом 117 тысяч километров может достигать миллиона долларов. Впрочем, Chromecars не организует аукцион, и аппетиты продавца остаются неизвестными.