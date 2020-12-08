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16:47

Ford обновил трековый Shelby Mustang GT350R

Доработанный спорткар отличается ходовой частью и оснащением

© Ford
Подразделение Ford Performance представило доработанную модификацию «Мустанга» — трек-версия Shelby GT350R получила элементы шасси от 770-сильного суперкара GT500. Изменения коснулись геометрии передней подвески, рулевой рейки и калибровки электроусилителя.

Философия R-версии останется прежней: для снижения веса на спорткаре удален задний диван, выхлопная система лишилась резонаторов, а колесные диски уже в базовой комплектации изготовлены из цельного куска углепластика. Главный инженер спортивного подразделения Ford Эд Кренц пояснил, что инновации, дебютировавшие на Shelby Mustang GT500, постепенно будут применяться на других моделях семейства.

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Внешне обновленный GT350R можно будет отличить по доработанному заднему антикрылу, переднему сплиттеру и оригинальной цветовой гамме в стиле «Мустангов» 1970-х. Кроме того, по желанию заказчика рестайлинговый GT350R комплектуется аудиосистемой Bang & Olufsen c 12 динамиками, информационно-развлекательной системой с навигацией и оповещением о перекрестном движении.

Как и предшественники, GT350R 2020 модельного года позиционируется как спорткар, допущенный на дороги общего пользования, но позволяющий владельцу чувствовать себя профессиональным гонщиком на автодроме.

Цены на «гоночный» Mustang пока держатся в секрете, а первыми рынками модели станут США и Канада.

Источник: Ford