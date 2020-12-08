Ford обновил трековый Shelby Mustang GT350R

Философия R-версии останется прежней: для снижения веса на спорткаре удален задний диван, выхлопная система лишилась резонаторов, а колесные диски уже в базовой комплектации изготовлены из цельного куска углепластика. Главный инженер спортивного подразделения Ford Эд Кренц пояснил, что инновации, дебютировавшие на Shelby Mustang GT500, постепенно будут применяться на других моделях семейства.
Внешне обновленный GT350R можно будет отличить по доработанному заднему антикрылу, переднему сплиттеру и оригинальной цветовой гамме в стиле «Мустангов» 1970-х. Кроме того, по желанию заказчика рестайлинговый GT350R комплектуется аудиосистемой Bang & Olufsen c 12 динамиками, информационно-развлекательной системой с навигацией и оповещением о перекрестном движении.
Как и предшественники, GT350R 2020 модельного года позиционируется как спорткар, допущенный на дороги общего пользования, но позволяющий владельцу чувствовать себя профессиональным гонщиком на автодроме.
Цены на «гоночный» Mustang пока держатся в секрете, а первыми рынками модели станут США и Канада.