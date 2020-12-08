Ford обновил трековый Shelby Mustang GT350R

Как и предшественники, GT350R 2020 модельного года позиционируется как спорткар, допущенный на дороги общего пользования, но позволяющий владельцу чувствовать себя профессиональным гонщиком на автодроме.

Цены на «гоночный» Mustang пока держатся в секрете, а первыми рынками модели станут США и Канада.