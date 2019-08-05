Ford раскрыл подробности о новом 760-сильном «Мустанге»

Силовой агрегат знаком по «младшей» модели GT350. Однако технических отличий масса: появился компрессор Roots рабочим объёмом 2650 кубических сантиметров, изменены и головка блока, и клапаны, и конструкция коленвала. Инженеры «голубого овала» утверждают, что отдача мотора порядка 850 «лошадей», но часть мощности теряется на привод нагнетателя.
Время набора первой сотни пока держится в секрете, зато Ford объявил, что на разгон с нуля до 100 миль в час (около 161 км/ч) и торможение до полной остановки масклкар тратит всего 10,6 секунды. Завидной динамикой Mustang GT500 обязан не только могучему мотору: впервые на «Мустангах» в GT500 установлена роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и 420-миллиметровые передние тормозные диски.
Внешне экстремальная версия «Мустанга» отличается от обычного спорткара воздухозаборниками увеличенном площади, аэродинамическим обвесом, тормозными суппортами, выхлопной системой и палитрой цветовых решений.
Известно, что базовая цена Mustang Shelby GT500 — 73 995 долларов (около 4,8 миллиона рублей по текущему курсу), однако с помощью опций долларовый ценник можно сделать шестизначным. Первые клиенты получат новинку осенью.