Ford раскрыл подробности о новом 760-сильном «Мустанге»

Время набора первой сотни пока держится в секрете, зато Ford объявил, что на разгон с нуля до 100 миль в час (около 161 км/ч) и торможение до полной остановки масклкар тратит всего 10,6 секунды. Завидной динамикой Mustang GT500 обязан не только могучему мотору: впервые на «Мустангах» в GT500 установлена роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и 420-миллиметровые передние тормозные диски.