Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Я — легенда» пустят с молотка

Пробег этого Ford Shelby GT500 2007 года выпуска составляет 10 630 километров. Он укомплектован мотором V8 объёмом 5,4 литра, который выдаёт 507 лошадиных сил и 651 Нм крутящего момента и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Существует и более мощная версия, которая пользуется на вторичном рынке куда большим спросом, оснащённая 547-сильным агрегатом.
Фото: ebay.com
По словам дилера, на съёмках фильма использовалось шесть идентичных Shelby GT500, однако пять из них разбили. Единственный уцелевший экземпляр достался New Milford Motors непосредственно от компании, продюсировавшей «Я — легенда».
В последние выходные августа в ходе торгов с молотка пустят автомобили, на которых ездили герои Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в… Голливуде». Это голубой Volkswagen Karmann Ghia, за который планируется выручить от 20 до 30 тысяч долларов (1,4 до 2,1 миллиона рублей по текущему курсу) и Cadillac Coupe DeVille 1996 года, который оценивается в 45-55 тысяч долларов (3,2-3,9 миллиона рублей).