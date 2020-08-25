Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Я — легенда» пустят с молотка

В последние выходные августа в ходе торгов с молотка пустят автомобили, на которых ездили герои Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в… Голливуде». Это голубой Volkswagen Karmann Ghia, за который планируется выручить от 20 до 30 тысяч долларов (1,4 до 2,1 миллиона рублей по текущему курсу) и Cadillac Coupe DeVille 1996 года, который оценивается в 45-55 тысяч долларов (3,2-3,9 миллиона рублей).