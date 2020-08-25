15:06

Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Я — легенда» пустят с молотка

Единственный уцелевший на съёмках автомобиль оценивается в 85 тысяч долларов

© ebay.com
Лиза Будрина
В распоряжении амеркианского дилера New Milford Motors оказался один из Ford Mustang Shelby GT500, которые участвовали в съёмках фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. На сайте компании указана стоимость в 85 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей), однако дилер параллельно пытается пристроить купе через eBay – там нынешняя ставка в разы меньше: всего 23,6 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей). Торги завершатся через сутки.

Пробег этого Ford Shelby GT500 2007 года выпуска составляет 10 630 километров. Он укомплектован мотором V8 объёмом 5,4 литра, который выдаёт 507 лошадиных сил и 651 Нм крутящего момента и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Существует и более мощная версия, которая пользуется на вторичном рынке куда большим спросом, оснащённая 547-сильным агрегатом.

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Фото: ebay.com

По словам дилера, на съёмках фильма использовалось шесть идентичных Shelby GT500, однако пять из них разбили. Единственный уцелевший экземпляр достался New Milford Motors непосредственно от компании, продюсировавшей «Я — легенда».

В последние выходные августа в ходе торгов с молотка пустят автомобили, на которых ездили герои Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в… Голливуде». Это голубой Volkswagen Karmann Ghia, за который планируется выручить от 20 до 30 тысяч долларов (1,4 до 2,1 миллиона рублей по текущему курсу) и Cadillac Coupe DeVille 1996 года, который оценивается в 45-55 тысяч долларов (3,2-3,9 миллиона рублей).

Источник: eBay, Newmilfordmotors.com