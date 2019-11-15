Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры

Сначала на рынок выйдет электромобиль First Edition стоимостью 59 900 долларов (3,8 миллиона рублей), а следом – самая доступная версия за 43 895 долларов (2,8 миллиона рублей). Топовый Mustang Mach-E с приставкой GT в названии оценили в 60 500 долларов (3,85 миллиона рублей).

Из опубликованных данных следует, что электромобиль в исполнении First Edition можно будет отличить от стандартной модели по цвету кузова Grabber Blue Metallic, контрастной строчкой в салоне, логотипам с названием серии, алюминиевым накладкам на педалях и красным суппортам. Такой кроссовер выпустят ограниченным тиражом.