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14:47

Электрический кроссовер Ford получит историческое имя

Публичный дебют запланирован на 18 ноября

Компания Ford решила решила отдать имя Mach новому электрическому кроссоверу. Полное название модели — Mustang Mach-E, и ее публичный дебют состоится в понедельник, 18 ноября, в Лос-Анджелесе в 5:30 по Москве. Раньше обозначение Mach использовали для самых мощных версий «Мустанга».

Одновременно с презентаций кроссовера Ford откроет прием предзаказов для жителей США и Европы. Такая же возможность появится и у клиентов из Китая, но позднее. Судя по всему, будет доступно несколько версий электрокара, в том числе «приветственная» First Edition. Американцам, чтобы зарезервировать автомобиль, нужно будет внести депозит в 500 долларов (32 тысячи рублей).

Тизер Ford Mustang Mach-E

О Ford Mustang Mach-E известно немного. Без подзарядки кроссовер сможет проехать до 600 километров по циклу WLTP; он получит внешность с элементами от Mustang; эксплуатационные расходы владельца такого автомобиля за пять лет будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.

Изначально Ford планировал использовать для «зеленого» кроссовера обозначение Mach 1, но после резкой критики со стороны поклонников марки от этой идеи пришлось отказаться. Дело в том, что обозначение Mach 1 использовалось на «заряженных» версиях Mustang в 1960-1970-х годах, а потом в начале 2000-х.