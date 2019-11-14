Электрический кроссовер Ford получит историческое имя

Одновременно с презентаций кроссовера Ford откроет прием предзаказов для жителей США и Европы. Такая же возможность появится и у клиентов из Китая, но позднее. Судя по всему, будет доступно несколько версий электрокара, в том числе «приветственная» First Edition. Американцам, чтобы зарезервировать автомобиль, нужно будет внести депозит в 500 долларов (32 тысячи рублей).