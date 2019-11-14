Электрический кроссовер Ford получит историческое имя

Одновременно с презентаций кроссовера Ford откроет прием предзаказов для жителей США и Европы. Такая же возможность появится и у клиентов из Китая, но позднее. Судя по всему, будет доступно несколько версий электрокара, в том числе «приветственная» First Edition. Американцам, чтобы зарезервировать автомобиль, нужно будет внести депозит в 500 долларов (32 тысячи рублей).
О Ford Mustang Mach-E известно немного. Без подзарядки кроссовер сможет проехать до 600 километров по циклу WLTP; он получит внешность с элементами от Mustang; эксплуатационные расходы владельца такого автомобиля за пять лет будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.
Изначально Ford планировал использовать для «зеленого» кроссовера обозначение Mach 1, но после резкой критики со стороны поклонников марки от этой идеи пришлось отказаться. Дело в том, что обозначение Mach 1 использовалось на «заряженных» версиях Mustang в 1960-1970-х годах, а потом в начале 2000-х.