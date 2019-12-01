Ford Mustang Mach-E превратили в брутальный пикап

С появлением четырёхдверного купеобразного кроссовера Mach-E с электрической силовой установкой слово Mustang перестало быть для Ford всего лишь названием модели и превратилось в своего рода суббренд. Это понравилось далеко не всем: в США набирает популярность петиция с требованием убрать логотипы культового пони-кара с электрокроссовера, потому что сама концепция электрокара не соответствует идее оригинальной модели — классического купе с задним приводом, длинным капотом и посадочной формулой 2+2.