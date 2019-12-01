Ford Mustang Mach-E превратили в брутальный пикап

С появлением четырёхдверного купеобразного кроссовера Mach-E с электрической силовой установкой слово Mustang перестало быть для Ford всего лишь названием модели и превратилось в своего рода суббренд. Это понравилось далеко не всем: в США набирает популярность петиция с требованием убрать логотипы культового пони-кара с электрокроссовера, потому что сама концепция электрокара не соответствует идее оригинальной модели — классического купе с задним приводом, длинным капотом и посадочной формулой 2+2.
Пока фанаты «Мустанга» спорят с автопроизводителем, дизайнеры пытаются представить, как далеко может зайти расширение модельной линейки суббренда Mustang. К примеру, Никита Аксёнов изобразил Ford Mustang Mach-E в традиционном для США кузове пикап. Конечно, о серийном производстве электропикапа пока нет никаких данных, однако это всё же было бы весьма логично, учитывая что F-150 занимает второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в США. Ежегодно Ford продаёт более миллиона пикапов.