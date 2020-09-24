Забытый на 20 лет в сарае Ford Mustang продают по цене Lada Vesta Sport

В одном из сараев в штате Джорджия, США, обнаружили Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска, который простоял взаперти по меньше мере 20 лет. Масл-кар оказался полностью укомплектованным, и, по заверениям нынешнего владельца, не требует масштабной реставрации. Его отмыли от многолетнего слоя пыли, сделали химчистку салона и выставили на продажу за 15 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей). Для сравнения, в России за эту цену можно купить новую Lada Vesta Sport.