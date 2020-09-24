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Забытый на 20 лет в сарае Ford Mustang продают по цене Lada Vesta Sport

За масл-кар, не требующий серьезных вложений, просят всего 15 тысяч долларов

Найденный в Джорджии Ford Mustang Mach 1 © motorious.com
Лиза Будрина
В одном из сараев в штате Джорджия, США, обнаружили Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска, который простоял взаперти по меньше мере 20 лет. Масл-кар оказался полностью укомплектованным, и, по заверениям нынешнего владельца, не требует масштабной реставрации. Его отмыли от многолетнего слоя пыли, сделали химчистку салона и выставили на продажу за 15 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей). Для сравнения, в России за эту цену можно купить новую Lada Vesta Sport.

Ремонт требуется днищу «Мустанга», которое незначительно проржавело за годы простоя, а также нужно замена резиновых деталей и амортизаторов, говорится в объявлении, опубликованном на Facebook. 5,8-литровый мотор V8 Windsor мощностью 253 лошадиных сил находится в исправном состоянии, кондиционер и гидроусилитель руля работают.

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Фото: motorious.com

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Ford Mustang Mach 1 производился в период с 1964 по 1973 и разошёлся в количестве 72 458 экземпляров. На онлайн-площадке ClassicCars.com можно найти объявления о продаже модели как за 99,5 тысячи долларов (почти 7,7 миллиона рублей), так и дешевле, например, за 49 тысяч (3,7 миллиона рублей) и 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). На этом фоне цена, вставленная за найденный в Джорджии экземпляр, выглядит более чем заманчиво.

В конце лета на продажу выставили Ford Mustang Mach 1 1971 года, который был задействован в съемках ещё не вышедших голливудских фильмов. Он должен появиться в картинах «Хоббс и Шоу» и девятой части «Форсажа». Цена этого образца 75 тысяч долларов или 5,6 миллиона рублей

Источник: Motorious.com