Ford придумал новое стекло для Mustang

Инженеры Ford также уделили внимание и сохранению жёсткости кузова, важной не только для обеспечения пассивной безопасности, но и для управляемости «Мустанга». Для этого им неизбежно пришлось заняться усилением небольшой металлической части крыши, оставшейся непрозрачной. На чертеже указано, что для неё сконструировали Х-образный каркас из двух поперечных балок. Хотя в заявке явно изображено купе Mustang, «Форд» отмечает, что данное решение может быть использовано и на любых других легковых автомобилях марки.