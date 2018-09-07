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13:48

Поляки превратили Ford Mustang в современный аналог советской «Победы»

Автомобиль получил название в честь лицензионной копии ГАЗ-М-20 — Warszawa M20 GT

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Компания KHM Motor Poland представила современную интерпретацию автомобиля FSO Warsaw M20 образца 50-х годов — лицензионной копии советского ГАЗ-М-20 «Победа». Необычный гранд-турер построили на агрегатах Ford Mustang GT и оснастили задними фонарями от спорткара Mercedes-AMG GT.

За основу машины взят дорестайлинговый «Мустанг» 2016 года с пятилитровой атмосферной «восьмеркой» Coyote, мощность которой на Warszawa M20 GT составляет 420 лошадиных сил. От исходника гранд-турер отличается полностью измененной передней и задней частью кузова, а также новым интерьером с огромным сенсорным дисплеем, на который вынесено управление основными функциями автомобиля.

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По словам представителя KHM Motor Poland, работа над Warszawa M20 GT велась последние пять лет. Часть компонентов машины позаимствована у Chevrolet Camaro, а специфические детали были заказана напрямую у европейского офиса Ford. Позднее американский производитель опроверг эту информацию и сообщил, что никогда не сотрудничал с польской фирмой.

По предварительной информации, KHM Motor Poland планирует построить только 10 автомобилей. Цена пока не сообщается.

В январе на сайте Сraigslist появилось объявление о продаже Ford Mustang, собранного из элементов других автомобилей. Так, у машины был полностью новый кузов, головная оптика от Lotus Elise 2008 года и задние фонари от Cadillac 1989.

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