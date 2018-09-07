Поляки превратили Ford Mustang в современный аналог советской «Победы»

По предварительной информации, KHM Motor Poland планирует построить только 10 автомобилей. Цена пока не сообщается.

В январе на сайте Сraigslist появилось объявление о продаже Ford Mustang, собранного из элементов других автомобилей. Так, у машины был полностью новый кузов, головная оптика от Lotus Elise 2008 года и задние фонари от Cadillac 1989.