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18:54

Ford Mustang оснастили «турбочетверкой» от Focus RS

Для модели разработан пакет дооснащения 2.3L High Performance

Компания Ford предложила покупателям начальных версий Mustang пакет дооснащения 2.3L High Performance Package. В его состав вошел турбомотор EcoBoost от Focus RS, а также тормоза, аэродинамические элементы и компоненты подвески от восьмицилиндрового Mustang GT.
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Ford Mustang с двигателем от Focus RS стал результатом экспериментального проекта пяти сотрудников отделения Ford Performance. Адаптация турбомотора к установке на серийные купе и открытые модификации маслкара заняла 10 месяцев. Специальную версию агрегата с увеличенным твин-скрольным турбокомпрессором, новым радиатором и блоком управления разработали на заводе двигателей марки в Валенсии.

2,3-литровая «четверка» EcoBoost выдает 335 лошадиных сил и 474 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне 2500-5300 оборотов в минуту. Она может работать в паре с десятидиапазонным «автоматом» SelectShift или шестиступенчатой «механикой» Getrag. Mustang с таким мотором разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Помимо турбомотора 2.3, в оснащение Ford Mustang с новым спортпакетом входит активная выхлопная система с четырьмя патрубками, распорка передних стоек, тормоза с четырехпоршневыми суппортами, а также более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Переписана программа работы электроусилителя руля, антиблокировочной системы, магнетореологических амортизаторов и системы стабилизации. На задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал.

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Внешне Ford Mustang c 2.3 EcoBoost отличается увеличенным передним сплиттером, дополнительными воздуховодами для охлаждения тормозов как на Mustang GT Performance Package, и небольшим задним спойлером.

У американских дилеров новинка появится в конце весны. Цены пока не объявлены. Публичный дебют машины состоится на автосалоне в Нью-Йорке.

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