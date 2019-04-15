Ford Mustang оснастили «турбочетверкой» от Focus RS

2,3-литровая «четверка» EcoBoost выдает 335 лошадиных сил и 474 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне 2500-5300 оборотов в минуту. Она может работать в паре с десятидиапазонным «автоматом» SelectShift или шестиступенчатой «механикой» Getrag. Mustang с таким мотором разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.