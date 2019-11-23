Электрический Mustang ждёт модификация Shelby

Как рассказал в интервью изданию Evo главный инженер подразделения Ford Performance Эд Кренц, он с нетерпением ждёт возможность построить ещё более мощный и быстрый электрический кроссовер, чем уже анонсированный Mustang Mach-E GT. Можно предположить, что традиционно для «Фордов» такая модификация получит обозначение Shelby. Правда, при этом Кренц уточнил, что для этого сначала придётся научить кроссовер стать более выносливым — способным выдержать целый день на гоночном треке.
Не совсем понятно, имел ли в виду Кренц возможность быстрой зарядки аккумуляторов электрокроссовера, или повышенную надёжность его механизмов — например, тормозов, однако этот факт в любом случае отодвигает возможность выпуска Ford Mustang Shelby Mach-E на неопределённый срок. А пока в Ford считают, что у поклонников «Мустанга» и так хватает поводов для радости: скоро у дилеров появится купе Shelby GT500, а в следующем году начнутся продажи электрического кроссовера Mustang Mach-E.