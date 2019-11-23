Электрический Mustang ждёт модификация Shelby

Как рассказал в интервью изданию Evo главный инженер подразделения Ford Performance Эд Кренц, он с нетерпением ждёт возможность построить ещё более мощный и быстрый электрический кроссовер, чем уже анонсированный Mustang Mach-E GT. Можно предположить, что традиционно для «Фордов» такая модификация получит обозначение Shelby. Правда, при этом Кренц уточнил, что для этого сначала придётся научить кроссовер стать более выносливым — способным выдержать целый день на гоночном треке.