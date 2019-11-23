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10:00

Электрический Mustang ждёт модификация Shelby

Новый электрокроссовер от Ford может получить «заряженную» версию

Американский кроссовер Ford Mustang Mach-E с электрической силовой установкой в будущем может стать ещё мощнее и быстрее, чем версия GT.

Как рассказал в интервью изданию Evo главный инженер подразделения Ford Performance Эд Кренц, он с нетерпением ждёт возможность построить ещё более мощный и быстрый электрический кроссовер, чем уже анонсированный Mustang Mach-E GT. Можно предположить, что традиционно для «Фордов» такая модификация получит обозначение Shelby. Правда, при этом Кренц уточнил, что для этого сначала придётся научить кроссовер стать более выносливым способным выдержать целый день на гоночном треке.

Не совсем понятно, имел ли в виду Кренц возможность быстрой зарядки аккумуляторов электрокроссовера, или повышенную надёжность его механизмов например, тормозов, однако этот факт в любом случае отодвигает возможность выпуска Ford Mustang Shelby Mach-E на неопределённый срок. А пока в Ford считают, что у поклонников «Мустанга» и так хватает поводов для радости: скоро у дилеров появится купе Shelby GT500, а в следующем году начнутся продажи электрического кроссовера Mustang Mach-E.