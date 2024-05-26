Классический кабриолет Ford Mustang превратили в рестомод-слипер

Купе в гамме Velocity Modern Classics уже есть

Классический кабриолет Ford Mustang превратили в элегантный рестомод-слипер. Классический Ford Mustang популярен у ценителей американских масл-каров и тюнинг-ателье, которые используют модель в качестве основы для проектов. Особняком стоит работа компании Velocity Modern Classics, которая подготовила рестомод-слипер — новый Velocity Mustang Convertible имеет современные агрегаты и более комфортный салон, но ничем своего потенциала не выдаёт. Стоимость фастбэка стартует с 299 900 долларов, а версия со складным верхом дороже на 30 000 долларов.