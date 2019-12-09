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11:22

Видео: Ford Mustang против внедорожника Bowler Bulldog

Оба автомобиля оснащены V8 5.0

Алексей Носаченко
YouTube-канал carwow организовал дрэг-гонку между купе Ford Mustang GT и внедорожником Bowler Bulldog, построенном на агрегатах Land Rover Defender и Range Rover. Оба автомобиля оснащены пятилитровыми V-образными «восьмёрками».

Европейский Ford Mustang GT комплектуется атмосферным V8 5.0 с отдачей 450 лошадиных сил и 529 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет десятидиапазонный автомат, а тяга передаётся за задние колеса. С места до ста километров в час купе разгоняется за 4,3 секунды и достигает 250 километров в час.

Видео: carwow

Брутальный Bowler Bulldog внешне похож на Land Rover Defender, но на самом деле внедорожник построен на собственном алюминиевом шасси CSP с модифицированными подрамниками от Range Rover Sport, независимой подвеской и амортизационными стойками Bilstein. Под капотом Bulldog — пятилитровая компрессорная «восьмерка» от Range Rover Sport SVR, которая выдает 550 сил и 700 Нм момента. Заявленная динамика разгона до «сотни» — ровно четыре секунды.

Bowler Bulldog уже принимал участие в заездах на скорость. В октябре carwow выставили его против BMW X4 M Competition, Porsche Cayenne Turbo Coupe и Mercedes-AMG G 63.