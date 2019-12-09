Видео: Ford Mustang против внедорожника Bowler Bulldog

Брутальный Bowler Bulldog внешне похож на Land Rover Defender, но на самом деле внедорожник построен на собственном алюминиевом шасси CSP с модифицированными подрамниками от Range Rover Sport, независимой подвеской и амортизационными стойками Bilstein. Под капотом Bulldog — пятилитровая компрессорная «восьмерка» от Range Rover Sport SVR, которая выдает 550 сил и 700 Нм момента. Заявленная динамика разгона до «сотни» — ровно четыре секунды.

Bowler Bulldog уже принимал участие в заездах на скорость. В октябре carwow выставили его против BMW X4 M Competition, Porsche Cayenne Turbo Coupe и Mercedes-AMG G 63.