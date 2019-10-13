Видео: BMW X4 M, Porsche Cayenne Turbo и Mercedes-AMG G 63 сразились в дрэге с гоночным Land Rover

C соперниками сразилась новинка 2019 года — компактный BMW X4 M. Кроссовер в версии Competition оснащается 510-сильной (600 Нм крутящего момента) трёхлитровой рядной «турбошестёркой» S58, что позволяет автомобилю массой около 1900 килограммов набирать первую «сотню» за 4,1 секунды.

Второй участник — Porsche Cayenne Turbo Coupe: под капотом четырёхлитровый V8 твин-турбо мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм крутящего момента. Вседорожник примерно на 400 килограммов тяжелее BMW и способен разгоняться до 100 километров в час за 3,9 секунды.

Mercedes-AMG G 63 самый грузный: масса «Гелендвагена» почти 2500 килограммов. Под капотом «Мерседеса» четырёхлитровый V8 с двойным наддувом мощностью 585 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Нм. Первая «сотня» покоряется за 4,5 секунды.

Брутальный Bowler Bulldog — «тёмная лошадка». Автомобиль спроектирован для ралли-рейдов с использованием агрегатов дорожных Land Rover, но в основе снаряда оригинальная алюминиевая платформа. Внешне Bowler Bulldog напоминает Defender 110, под капотом пятилитровая компрессорная «восьмёрка» мощностью 550 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Масса прототипа — 1800 килограммов, создатели уверяют, что разгон до «сотни» даётся «Бульдогу» за 4,0 секунды.