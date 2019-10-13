Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:11

Видео: BMW X4 M, Porsche Cayenne Turbo и Mercedes-AMG G 63 сразились в дрэге с гоночным Land Rover

Блогеры сравнили разгонную и тормозную динамику непохожих «заряженных» вседорожников

© carwow, YouTube-канал
YouTube-канал carwow организовал необычную дрэг-гонку. На дистанции в четверть мили сразились новые высокопроизводительные купеобразные кроссоверы BMW X4 M Competition и Porsche Cayenne Turbo Coupe, второе поколение Mercedes-AMG G 63 и раллийный снаряд Bowler Bulldog, построенный на агрегатах Land Rover Defender и Range Rover SVR.

C соперниками сразилась новинка 2019 года — компактный BMW X4 M. Кроссовер в версии Competition оснащается 510-сильной (600 Нм крутящего момента) трёхлитровой рядной «турбошестёркой» S58, что позволяет автомобилю массой около 1900 килограммов набирать первую «сотню» за 4,1 секунды.

Второй участник — Porsche Cayenne Turbo Coupe: под капотом четырёхлитровый V8 твин-турбо мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм крутящего момента. Вседорожник примерно на 400 килограммов тяжелее BMW и способен разгоняться до 100 километров в час за 3,9 секунды.

Mercedes-AMG G 63 самый грузный: масса «Гелендвагена» почти 2500 килограммов. Под капотом «Мерседеса» четырёхлитровый V8 с двойным наддувом мощностью 585 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Нм. Первая «сотня» покоряется за 4,5 секунды.

Брутальный Bowler Bulldog — «тёмная лошадка». Автомобиль спроектирован для ралли-рейдов с использованием агрегатов дорожных Land Rover, но в основе снаряда оригинальная алюминиевая платформа. Внешне Bowler Bulldog напоминает Defender 110, под капотом пятилитровая компрессорная «восьмёрка» мощностью 550 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Масса прототипа — 1800 килограммов, создатели уверяют, что разгон до «сотни» даётся «Бульдогу» за 4,0 секунды.

Четверть мили с места вседорожники прошли с интервалом в 0,7 секунды, причём заводской «Гелик» и мелкосерийный «Бульдог» разделили считанные сантиметры. Борьба в разгоне с 80 километров в час оказалась ещё плотнее, а самым неожиданным оказался итог замера тормозной динамики со скорости в 113 километров в час.

Источник: YouTube-канал carwow