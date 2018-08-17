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17 августа 11:38

Ford представил юбилейный дрэговый Mustang

Машину оснастили компрессорным V8 объемом 5,2 литра

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Компания Ford представила юбилейную версию Mustang Cobra Jet, выпущенную в честь 50-летней годовщины со дня презентации первого заводского автомобиля для дрэг-рейсинга. Спорткупе оснастили новой подвеской, двигателем, а также сертифицированным Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA) каркасом безопасности. Тираж модели составит 68 экземпляров.

Под капотом Ford Mustang Cobra Jet установлен 5,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем Whipple объемом три литра. Мощностные характеристики агрегата не раскрываются. Четверть мили (402 метра) дрэговый «Мустанг» может проезжать за восемь секунд (850-сильному Dodge Challenger SRT Demon на это требуется 9,65 секунды). Скорость на финише — 240 километров в час.

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В отличие от обычного Ford Mustang, который оснащается 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и независимой задней подвеской, дрэговый Cobra Jet комплектуется трехдиапазонным гоночным «автоматом», задним неразрезным мостом, четырехрычажной подвеской со стабилизатором поперечной устойчивости и тягой Панара, а также регулируемыми амортизаторами.

Первый Mustang Cobra Jet появился в 1968 года. Маслкар, выпущенный в количестве 50 экземпляров, оснащался семилитровым двигателем V8, отдача которого составляла 335 сил. По другой информации, мощность мотора была более 400 лошадиных сил.

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