Ford представил юбилейный дрэговый Mustang

Под капотом Ford Mustang Cobra Jet установлен 5,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем Whipple объемом три литра. Мощностные характеристики агрегата не раскрываются. Четверть мили (402 метра) дрэговый «Мустанг» может проезжать за восемь секунд (850-сильному Dodge Challenger SRT Demon на это требуется 9,65 секунды). Скорость на финише — 240 километров в час.
В отличие от обычного Ford Mustang, который оснащается 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и независимой задней подвеской, дрэговый Cobra Jet комплектуется трехдиапазонным гоночным «автоматом», задним неразрезным мостом, четырехрычажной подвеской со стабилизатором поперечной устойчивости и тягой Панара, а также регулируемыми амортизаторами.
#NHRA | Crank it up! First sounds of 50th Anniversary @FordMustang Cobra Jet. pic.twitter.com/IRwX8t1ZBq— Ford Performance (@FordPerformance) 16 августа 2018 г.
Первый Mustang Cobra Jet появился в 1968 года. Маслкар, выпущенный в количестве 50 экземпляров, оснащался семилитровым двигателем V8, отдача которого составляла 335 сил. По другой информации, мощность мотора была более 400 лошадиных сил.