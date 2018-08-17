Ford представил юбилейный дрэговый Mustang

Под капотом Ford Mustang Cobra Jet установлен 5,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем Whipple объемом три литра. Мощностные характеристики агрегата не раскрываются. Четверть мили (402 метра) дрэговый «Мустанг» может проезжать за восемь секунд (850-сильному Dodge Challenger SRT Demon на это требуется 9,65 секунды). Скорость на финише — 240 километров в час.