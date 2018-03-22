Ford Mustang и Chevrolet Camaro устроили дрэг-гонку в пустыне

Издание Motor Trend организовало гонку в пустыне между Ford Mustang GT и Chevrolet Camaro SS 1LE. Тизер заезда опубликован на официальном канале журнала в YouTube.

Размещенный ролик — превью нового, 98 эпизода серии Head 2 Head, в котором ведущим предстоит выяснить, какой из спорткаров быстрее в дрэге на одну милю (1,61 километра).

Видео с YouTube-канала Motor Trend Channel.

Ford Mustang GT оснащается пятилитровым атмосферным двигателем V8 мощностью 466 лошадиных сил и 569 Нм крутящего момента. До «сотни» купе способно разгоняться за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.

Под капотом Chevrolet Camaro SS 1LE установлена 6,2-литровая «восьмерка», отдача которой составляет 461 лошадиную силу и 617 Нм крутящего момента. «Камаро» разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды, а его максимальная скорость также составляет 250 километров в час.

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