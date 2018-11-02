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15:51

На SEMA привезли классический Mustang с двигателем Ferrari

Рестомод построила автомастерская American Legends

Автомастерская American Legends, специализирующаяся на постройке хот-родов, привезла на шоу SEMA доработанный Ford Mustang образца 1968 года. Маслкар получил название Corruptt и дополненную двумя турбонагнетателями «восьмерку» от Ferrari F430.

4,3-литровый атмосферный V8, который на 430-й выдавал 490 лошадиных сил и 465 Нм момента, тюнеры дооснастили комплектом турбин от Nelson Racing Engines и кастомным впускным коллектором от Ferrari California. Суммарная отдача двигателя после модификации составила около 700 лошадиных сил. Зажимы, трубки и термолента взяты из каталога Vibrant Performance и Heatshield Products.

Также «Мустанг» получил укороченные стойки с заниженной крышей, пневмоподвеску Ride Tech Shockwave, шестиступенчатую трансмиссию Tremec T56 с секвентальным рычагом, боковой выхлоп, детали экстерьера и интерьера, напечатанные на 3D-принтере.

Одной из самых интересных новинок SEMA в этом году стал рестомод Dodge Super Charger с 1000-сильным мотором Hellephant. Маслкар построило подразделение Mopar концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Автомобиль оснастили колесами от Challenger SRT Hellcat, тормозами Brembo и выхлопными парубками от Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

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