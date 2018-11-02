На SEMA привезли классический Mustang с двигателем Ferrari

4,3-литровый атмосферный V8, который на 430-й выдавал 490 лошадиных сил и 465 Нм момента, тюнеры дооснастили комплектом турбин от Nelson Racing Engines и кастомным впускным коллектором от Ferrari California. Суммарная отдача двигателя после модификации составила около 700 лошадиных сил. Зажимы, трубки и термолента взяты из каталога Vibrant Performance и Heatshield Products.
Также «Мустанг» получил укороченные стойки с заниженной крышей, пневмоподвеску Ride Tech Shockwave, шестиступенчатую трансмиссию Tremec T56 с секвентальным рычагом, боковой выхлоп, детали экстерьера и интерьера, напечатанные на 3D-принтере.
Одной из самых интересных новинок SEMA в этом году стал рестомод Dodge Super Charger с 1000-сильным мотором Hellephant. Маслкар построило подразделение Mopar концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Автомобиль оснастили колесами от Challenger SRT Hellcat, тормозами Brembo и выхлопными парубками от Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.