Видео: четырехосный и восьмиколесный седан Toyota

Автомобиль принадлежит владельцу одного из местных таксопарков. По сути, он собран из двух частей, которые изначально планировалось превратить в диваны. Задняя подвеска представляет собой три оси. Тяга подается на первую, а она, в свою очередь, раскручивает две другие. Для чего была сделана такая конструкция, владелец машины не сообщает.