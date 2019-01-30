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13:54

Видео: четырехосный и восьмиколесный седан Toyota

Автомобиль построил бизнесмен из Индонезии

В Сети появилось видео из Индонезии, в котором можно увидеть седан Toyota Vios c четырьмя осями. При этом три находится сзади и установлены в форме треугольника.

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Автомобиль принадлежит владельцу одного из местных таксопарков. По сути, он собран из двух частей, которые изначально планировалось превратить в диваны. Задняя подвеска представляет собой три оси. Тяга подается на первую, а она, в свою очередь, раскручивает две другие. Для чего была сделана такая конструкция, владелец машины не сообщает.

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В сентябре прошлого года житель Ванкувера Роберт Фальк выставил на продажу лимузин Cadillac Brougham 1989 года, кузов которого он установил на платформу от ратрака Bombardier SV250 Skidozer. Автомобиль построили для съемок фильма, а после их окончания выкупили обратно.

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