Опубликовано 21 января 2026, 10:491 мин.
МВД стало возбуждать уголовные дела на дрифтеров, цепляющих санки и ватрушки
Полиция Дагестана завела уголовные дела на водителей, катавших детей по снегу. В Дагестане водители катали детей по заснеженном дорогам на санках и других предметах, прицепленных к автомобилям. Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана в своем Telegram-канале.
© МВД
«Такие „развлечения“ создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также других участников дорожного движения. По выявленным фактам транспортные средства задержаны, в отношении водителей собраны материалы по ст. 267.1 УК РФ— действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция также обратилась к родителям и законным представителям с призывом провести с детьми разъяснительные беседы, объяснить опасность подобных «забав» и не допускать участия в этом несовершеннолетних. В заключение ГИБДД призвала всех участников дорожного движения к ответственности и благоразумию.
