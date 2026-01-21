МВД стало возбуждать уголовные дела на дрифтеров, цепляющих санки и ватрушки

«Такие „развлечения“ создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также других участников дорожного движения. По выявленным фактам транспортные средства задержаны, в отношении водителей собраны материалы по ст. 267.1 УК РФ— действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция также обратилась к родителям и законным представителям с призывом провести с детьми разъяснительные беседы, объяснить опасность подобных «забав» и не допускать участия в этом несовершеннолетних. В заключение ГИБДД призвала всех участников дорожного движения к ответственности и благоразумию.

