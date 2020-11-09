МВД выступило против отказа от нештрафуемого порога в 20 км/ч

Глава МВД Владимир Колокольцев в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что ведомство выступило категорически против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час. Кроме того, он подчеркнул, что позиция Министерства учтена в новой редакции КоАП, которая должна вступить в силу в 2021 году. В том числе, по словам Колокольцева, не изменится и величина штрафов.

В свою очередь, глава МВД считает, что улучшить транспортную безопасность можно и без «манипулирования» скоростными ограничениями. По его мнению, обеспечение разделительными барьерами, современными системами освещения и качественным дорожным покрытием в большей степени скажется на безопасности движения, чем снижение до 10 километров в час скоростного нештрафуемого порога.