Mazda сделала гоночный родстер на синтетическом топливе

За основу нового концепт-кара взяли MX-5 последнего поколения

Mazda построила гоночный родстер CNF Concept на базе MX-5 на синтетическом топливе. Японские автопроизводители один за другим начинают осваивать углеродно-нейтральное топливо. В гоночной серии ENEOS Super Taikyu Series уже участвуют автомобили Toyota, Subaru и Nissan, использующие синтетическое топливо. В 2023 году к числу участников чемпионата с инновационным топливом присоединится Mazda, которая подготовила концептуальный гоночный автомобиль Mazda CNF Concept. Детальной информации о родстере на углеродно-нейтральном топливе пока нет.