Загадочная Toyota для Гудвуда оказалась трековым купе

Загадочная Toyota для Гудвуда оказалась трековым купеБританцам покажут модернизированный вариант концепта Toyota 86 TRD Griffon
Компания Toyota рассекретила "загадочный" автомобиль, который должен быть представлен в середине июля на британском Фестивале скорости в Гудвуде. Как и предполагалось, производитель привезет на автошоу прототип под названием Toyota 86 TRD Griffon.
Компания Toyota рассекретила "загадочный" автомобиль, который должен быть представлен в середине июля на британском Фестивале скорости в Гудвуде. Как и предполагалось, производитель привезет на автошоу трековый прототип под названием Toyota 86 TRD Griffon, впервые дебютировавший в январе на моторшоу в Токио.
Фото: Toyota (GB) PLC
От автомобиля, показанного в Токио, гудвудский спорткар отличается лишь небольшими доработками экстерьера. Так, появились другие колесные диски и дополнительные вентиляционные отверстия на передних крыльях.
В остальном машины ничем друг от друга не отличаются. Оба прототипа имеют карбоновые бамперы, двери, крылья, капот и крышку багажника, а также поликарбонатные стекла. Кроме того, спорткар оснащен дифференциалом повышенного трения на задней оси, перенастроенной механической коробкой передач, трековой подвеской, более мощными тормозами и облегченным салоном.
Фото: Toyota (GB) PLC
Двигатель остался прежним — 200-сильный атмосферный мотор 2.0. Изменились ли динамические характеристики облегченного GT86 — не уточняется.