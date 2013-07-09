Загадочная Toyota для Гудвуда оказалась трековым купе

От автомобиля, показанного в Токио, гудвудский спорткар отличается лишь небольшими доработками экстерьера. Так, появились другие колесные диски и дополнительные вентиляционные отверстия на передних крыльях.

В остальном машины ничем друг от друга не отличаются. Оба прототипа имеют карбоновые бамперы, двери, крылья, капот и крышку багажника, а также поликарбонатные стекла. Кроме того, спорткар оснащен дифференциалом повышенного трения на задней оси, перенастроенной механической коробкой передач, трековой подвеской, более мощными тормозами и облегченным салоном.