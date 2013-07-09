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17:08, 09 июля 2013
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Загадочная Toyota для Гудвуда оказалась трековым купе

Британцам покажут модернизированный вариант концепта Toyota 86 TRD Griffon

Компания Toyota рассекретила "загадочный" автомобиль, который должен быть представлен в середине июля на британском Фестивале скорости в Гудвуде. Как и предполагалось, производитель привезет на автошоу прототип под названием Toyota 86 TRD Griffon.

Toyota 86 TRD Griffon для Гудвуда
Toyota 86 TRD Griffon для Гудвуда
© Toyota (GB) PLC
Ефим Репин

Компания Toyota рассекретила "загадочный" автомобиль, который должен быть представлен в середине июля на британском Фестивале скорости в Гудвуде. Как и предполагалось, производитель привезет на автошоу трековый прототип под названием Toyota 86 TRD Griffon, впервые дебютировавший в январе на моторшоу в Токио.

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Фото: Toyota (GB) PLC

От автомобиля, показанного в Токио, гудвудский спорткар отличается лишь небольшими доработками экстерьера. Так, появились другие колесные диски и дополнительные вентиляционные отверстия на передних крыльях.

В остальном машины ничем друг от друга не отличаются. Оба прототипа имеют карбоновые бамперы, двери, крылья, капот и крышку багажника, а также поликарбонатные стекла. Кроме того, спорткар оснащен дифференциалом повышенного трения на задней оси, перенастроенной механической коробкой передач, трековой подвеской, более мощными тормозами и облегченным салоном.

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Фото: Toyota (GB) PLC

Двигатель остался прежним — 200-сильный атмосферный мотор 2.0. Изменились ли динамические характеристики облегченного GT86 — не уточняется.

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#GR86
#GT 86

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