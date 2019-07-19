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12:57

Видео: на новом Ford Focus ST по лучшей дороге Португалии

Европейский офис марки выпустил новый ролик серии «Величайшие дороги Европы»

Европейское отделение Ford опубликовало новый ролик серии «Величайшие дороги Европы» (Europe’s Greatest Driving Roads). В этот раз бывший британский автогонщик, а ныне журналист Стив Сатклифф за рулем нового Focus ST проехал по петляющему португальскому шоссе N304, которое ведет на север страны к природному парку Альва.
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«За три дня съемок нам встретилось не более 20 автомобилей, — говорит Сатклифф. — Здесь есть и другие дороги, которые ведут на север или на юг, но такая безумная и извилистая как N304 уж точно не для каждого. Но для фанатичных водителей эта поездка будет незабываемой». Шоссе хвалят за качественное покрытие и наличие недорогих отелей, поэтому в рейтинге «Форда» оно получило 57 баллов из 60 возможных, обогнав горную дорогу A18 на острове Мэн, где проводят мотогонки Isle of Man TT.

Видео: Ford Europe

В 2017 году героем серии видеороликов стал суперкар GT и пилот команды Ford Chip Ganassi Racing Штефан Мюкке. Автогонщик проехал на автомобиле по живописной «Атлантической дороге», двухполосному шоссе в Норвегии, которое связывает небольшие острова, и установил рекорд круга на самом северном треке — Arctic Circle Raceway.

Ford Focus ST

Ford Focus ST построен на модульной платформе C2 с независимой многорычажной задней подвеской, оснащенной многокомпонентными крепежными втулками, меняющими жесткость от направления нагрузки. Под капотом модели может быть установлен 2,3-литровый бензиновый EcoBoost (280 сил и 420 Нм момента) или дизель EcoBlue объемом два литра (190 сил и 400 Нм момента). Бензиновые варианты Focus ST получили систему «антилаг», разработанную для суперкара GT и пикапа F-150 Raptor.

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