Видео: на новом Ford Focus ST по лучшей дороге Португалии

«За три дня съемок нам встретилось не более 20 автомобилей, — говорит Сатклифф. — Здесь есть и другие дороги, которые ведут на север или на юг, но такая безумная и извилистая как N304 уж точно не для каждого. Но для фанатичных водителей эта поездка будет незабываемой». Шоссе хвалят за качественное покрытие и наличие недорогих отелей, поэтому в рейтинге «Форда» оно получило 57 баллов из 60 возможных, обогнав горную дорогу A18 на острове Мэн, где проводят мотогонки Isle of Man TT.