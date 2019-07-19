Видео: на новом Ford Focus ST по лучшей дороге Португалии

«За три дня съемок нам встретилось не более 20 автомобилей, — говорит Сатклифф. — Здесь есть и другие дороги, которые ведут на север или на юг, но такая безумная и извилистая как N304 уж точно не для каждого. Но для фанатичных водителей эта поездка будет незабываемой». Шоссе хвалят за качественное покрытие и наличие недорогих отелей, поэтому в рейтинге «Форда» оно получило 57 баллов из 60 возможных, обогнав горную дорогу A18 на острове Мэн, где проводят мотогонки Isle of Man TT.
Видео: Ford Europe
В 2017 году героем серии видеороликов стал суперкар GT и пилот команды Ford Chip Ganassi Racing Штефан Мюкке. Автогонщик проехал на автомобиле по живописной «Атлантической дороге», двухполосному шоссе в Норвегии, которое связывает небольшие острова, и установил рекорд круга на самом северном треке — Arctic Circle Raceway.
Ford Focus ST построен на модульной платформе C2 с независимой многорычажной задней подвеской, оснащенной многокомпонентными крепежными втулками, меняющими жесткость от направления нагрузки. Под капотом модели может быть установлен 2,3-литровый бензиновый EcoBoost (280 сил и 420 Нм момента) или дизель EcoBlue объемом два литра (190 сил и 400 Нм момента). Бензиновые варианты Focus ST получили систему «антилаг», разработанную для суперкара GT и пикапа F-150 Raptor.