На аукцион выставили самый маленький в мире пикап с гоночными шинами и спортивным рулем

Этот кей-трак второго поколения оснащается крошечным 656-кубовым трехцилиндровым двигателем мощностью всего 38 лошадиных сил, что позволяет ему развивать максимум 50−55 миль в час (около 80−88 км/ч).

Однако главная особенность автомобиля — колесные диски 13-го диаметра с полусликами Toyo Proxes R888R, которые обычно встречаются на трековых машинах, а не на пикапах. Такая резина, по мнению авторов статьи, должна сделать маленький Honda забавным на извилистых горных дорогах.