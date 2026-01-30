Новости
Опубликовано 30 января 2026, 13:33
1 мин.

На «Автоторе» начали собирать премиальные Changan Deepal

В Калининграде стартовала сборка премиальных Changan Deepal G318 и S07. Корреспондент «Российской газеты» выяснил, что на заводе «Автотор» используют крупноузловый метод. Позже локализацию планируют расширить.
Changan Deepal G318
Changan Deepal G318
© Василий Сергеев / РГ
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Deepal G318 — крупный гибридный внедорожник, близкий по габаритам Toyota Land Cruiser. Подробности о российской спецификации неизвестны. В КНР G318 комплектуется одним или двумя электромоторами, мощность — 252 или 430 л.с. соответственно. Электрический запас хода — до 190 километров, полная автономность — 1100 км», – говорится в публикации.

Вторая модель, которую собирают в Калининграде, – среднеразмерный гибридный кроссовер Deepal S07. Его силовая установка включает электромотор мощностью 238 л.с., который обеспечивает запас хода до 285 км. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра в этой схеме выступает в роли генератора для подзарядки батареи.

Также сообщается, что в России продажи премиальных Changan Deepal могут начаться в конце февраля.

