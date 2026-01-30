На «Автоторе» начали собирать премиальные Changan Deepal

«Deepal G318 — крупный гибридный внедорожник, близкий по габаритам Toyota Land Cruiser. Подробности о российской спецификации неизвестны. В КНР G318 комплектуется одним или двумя электромоторами, мощность — 252 или 430 л.с. соответственно. Электрический запас хода — до 190 километров, полная автономность — 1100 км», – говорится в публикации.

Вторая модель, которую собирают в Калининграде, – среднеразмерный гибридный кроссовер Deepal S07. Его силовая установка включает электромотор мощностью 238 л.с., который обеспечивает запас хода до 285 км. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра в этой схеме выступает в роли генератора для подзарядки батареи.

Также сообщается, что в России продажи премиальных Changan Deepal могут начаться в конце февраля.

