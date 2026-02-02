На бывшем заводе General Motors в Шушарах начнут собирать автомобили Omoda

По словам одного из собеседников «Ведомостей», на площадке уже идет пусконаладка оборудования для выпуска этих автомобилей.

Как пояснил другой источник, знакомый с планами Chery, перенос сборки Omoda с калининградского «Автотора» на завод АГР в Петербурге связан с более удобной логистикой и ранее достигнутыми соглашениями о производстве другого суббренда — Jaecoo — на мощностях российского холдинга.

Ранее, весной 2025 года, портал «Китайские автомобили» сообщал, что кроссоверы Omoda C5 и C7 получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), где в качестве изготовителя был указан «Автотор». Этот сертификат, необходимый для постановки автомобиля на учет, действует три года.

Согласно оценке «Газпромбанк автолизинга», в прошлом году в России было продано 870 автомобилей Omoda с российскими VIN-номерами — это модели C5 и C7, собранные на «Автоторе».

Локализация производства может потенциально снизить цены на Omoda на 15−20% благодаря льготам и упрощению логистики, что вернет спрос на автомобили, считает партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. По его прогнозу, после локализации сборки Omoda сможет достичь объема продаж в 35 тыс.- 40 тыс. автомобилей в 2026 году, в том числе на фоне снижения импорта.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге.