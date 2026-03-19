На бывшем заводе Toyota запустят производство автомобилей нового бренда

«Это будет не Aurus Senat, а отдельный бренд Senat. Производство запустят в этом году», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что модель, которую планируется выпускать на бывшем заводе Toyota, представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В сентябре 2022 года японская корпорация Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Петербурге. Завод компании был рассчитан на выпуск 100 тысяч машин в год.

Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России.

