На Дальнем Востоке выросли продажи китайских авто с пробегом

«В 2025 году подержанные китайские авто показали самые большие темпы роста — их доля выросла в два раза. Однако даже с учетом такого скачка их доля от общего объема продаж выросла с 0,3% до 0,6%. Чаще других в прошлом году выбирали две модели Changan — это Uni-T и Uni-K, а также Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Tugella», — говорится в сообщении пресс-службы всероссийского автомобильного портала «Дром».

В пресс-службе транспортной группы Fesco отметили, что большинство машин из КНР после оформления в порту отправляют в столицу.

Кроме того, продажи подержанных немецких автомобилей увеличились на 23%, заняв 2,6% рынка. Спрос на корейские машины вырос на 1% — чаще всего их выбирали жители Бурятии и Приморья.

Ранее водителям рассказали, чем грозит РФ запрет на поставки BMW из Китая.