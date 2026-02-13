Новости
Опубликовано 13 февраля 2026, 12:00
1 мин.

Водителям рассказали, чем грозит РФ запрет на поставки BMW из Китая

Автоэксперт Иванов: поставки BMW в РФ могут сократиться. Накануне стало известно, что BMW поручила своему китайскому подразделению препятствовать экспорту автомобилей в Россию, хотя и признала: машины всё равно попадают в страну через параллельный импорт. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с «Российской газетой» не исключил, что сокращение поставок приведет к повышению стоимости машин.
«Данный бренд — один из самых популярных среди параллельного и альтернативного импорта. Если такая ситуация возникнет и поставки машин марки BMW сократятся, то на рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведет к увеличению стоимости этих авто», – отметил Иванов.

Эксперт считает, что BMW решилась на ограничения только сейчас из-за растущей популярности марки в России. По итогам прошлого года спрос на немецкие автомобили остаётся стабильно высоким — это один из самых востребованных брендов, несмотря на отсутствие официальных поставок. Последствия таких мер, по его мнению, могут проявиться уже в ближайшее время.

По итогам 2025 года продажи автомобилей BMW в России выросли на 42%: показатель существенно увеличился по сравнению с предыдущим годом.

