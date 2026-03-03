На МКАД частично перекрыли движение после ДТП с грузовиком

«На внешней стороне 20 км МКАД (в районе съезда № 20) произошло ДТП с участием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сообщает канал.

Из-за инцидента движение на данном участке магистрали серьезно затруднено. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

