Опубликовано 03 марта 2026, 12:351 мин.
На МКАД частично перекрыли движение после ДТП с грузовиком
Движение на МКАД заблокировано из-за ДТП с грузовиком. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», об аварии стало известно в 11−27 по московскому времени.
© Нейросеть
«На внешней стороне 20 км МКАД (в районе съезда № 20) произошло ДТП с участием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сообщает канал.
Из-за инцидента движение на данном участке магистрали серьезно затруднено. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.