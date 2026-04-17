На российский рынок вышел кроссовер Changan CS75 Pro

Длина Changan CS75 Pro — 4748 мм, колесная база — 2786 мм, дорожный просвет — 180 мм. В салоне — цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов и 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также штатно установлен видеорегистратор с четырьмя камерами и системой кругового обзора.

Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 181 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Предусмотрены четыре режима движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», а также индивидуальный. Все внешние элементы, кроме крыши, оцинкованы, а для России проведена дополнительная антикоррозийная обработка. Уже в базе — полный зимний пакет: подогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал и заднего стекла. Changan CS75 Pro предлагается в двух комплектациях для каждой из них доступен пятиместный и семиместный салон.

