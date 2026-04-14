Опубликовано 14 апреля 2026, 13:00
Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей

Казахстан установил дату введения повышенного утильсбора на автомобили из РФ. Министр экологии Республики Казахстан подписал приказ о внесении изменений в методику расчёта утилизационного платежа. Документ вступает в силу с 8 мая 2026 года. С этого момента будут введены новые ставки утильсбора для транспортных средств, ввозимых из России и Белоруссии.
Lada Niva Legend
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Как отмечает издание Kolesa. kz, на модели Lada, импортированные из России, ставка утильсбора будет повышена 38,8 раза и будет равняться 29,4 млн тенге — это 4,7 млн рублей.

При этом российский Минпромторг планировал с 1 апреля ввести единую формулу расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

Согласно этой формуле, к сумме утилизационного сбора, предусмотренного для той или иной категории автомобиля, приплюсуют разницу в таможенной пошлине, которую нужно уплатить при прямом ввозе машины в Россию, и той, что была уплачена по факту в стране ЕАЭС.

К утильсбору также добавят разницу в НДС и акцизах. Министерство сняло первоначальный дедлайн с 1 апреля, оставив тем самым рынок в подвешенном состоянии – опустить шлагбаум могут в любой момент. Это немедленно вызвало оживление рынка альтернативного импорта.

