Опубликовано 28 января 2026, 17:421 мин.
На российском рынке появится обновлённый Geely Coolray
В России могут начать продажи обновлённого Geely Coolray. Модель для глобального рынка с мощностью 181 л.с. получила сертификаты до 2030 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
© Geely
Обновлённый Coolray для внешних рынков был представлен в конце 2025 года. Он имеет длину 4,38 м и колёсную базу 2,6 м. В салоне расположены 14,6-дюймовый центральный и 8,8-дюймовый приборный экраны. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с., 7-ступенчатым роботизированным преселективом, передним приводом и торсионной балкой сзади. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды.
В ноябре 2025 года Geely объявила об уходе текущего Coolray с российского рынка, так как его нишу занял более доступный Geely Cityray. В РФ также продаётся перелицованная версия — кроссовер Belgee X50.
Ранее сообщалось, что продажи УАЗ резко упали в 2025 году.
Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко