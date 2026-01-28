На российском рынке появится обновлённый Geely Coolray

Обновлённый Coolray для внешних рынков был представлен в конце 2025 года. Он имеет длину 4,38 м и колёсную базу 2,6 м. В салоне расположены 14,6-дюймовый центральный и 8,8-дюймовый приборный экраны. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с., 7-ступенчатым роботизированным преселективом, передним приводом и торсионной балкой сзади. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды.

В ноябре 2025 года Geely объявила об уходе текущего Coolray с российского рынка, так как его нишу занял более доступный Geely Cityray. В РФ также продаётся перелицованная версия — кроссовер Belgee X50.

Ранее сообщалось, что продажи УАЗ резко упали в 2025 году.