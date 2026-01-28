Продажи УАЗ резко упали в 2025 году

«Наибольший объем продаж пришелся на легкие коммерческие машины (LCV), чей результат составил 10,9 тыс. единицы (-38% к 2024 году). Это соответствует доле в 55% от общего объема реализации бренда. Оставшиеся 45% - это легковые автомобили УАЗ, продажи которых составили 8,9 тыс. экземпляров», – говорится в публикации.

Наибольшей популярностью пользовались автомобили семейства «СГР», доля которых превысила 38%. Далее следуют флагманский внедорожник «Патриот», лёгкий грузовик «Профи» и «Пикап». Внедорожник «Хантер» был продан в объёме 0,3 тыс. экземпляров.

