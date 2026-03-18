Стало известно, водители каких авто чаще курят

«Сигареты есть в каждом четвертом чеке на АЗС. Чаще всего табачные изделия покупают водители Lada, ГАЗ и Chevrolet — у них сигареты встречаются в каждом третьем чеке, от 33 до 34,7% покупок. Реже всего — владельцы Geely, BMW, Mercedes и Haval», — говорится в публикации.

Аналитики обнаружили любопытную закономерность: среди водителей до 34 лет кофе на заправках чаще покупают женщины. Однако с возрастом ситуация меняется — в старшей возрастной группе лидерство по потреблению кофе переходит к мужчинам.

Кроме того, кофе на заправках чаще всего покупают в обед — с 12 до 14 часов приходится 12% всех суточных продаж. При этом зумеры предпочитают энергетики, а водители постарше — классический кофе.

Больше всего на сопутствующие товары на АЗС тратят владельцы BMW, Mercedes-Benz и Audi. Немного отстают от них водители Skoda и Volkswagen. Самыми экономными оказались владельцы Lada, ГАЗ и Honda. Готовую еду чаще всего покупают на заправках водители китайских кроссоверов Geely и Haval, реже всего — владельцы ГАЗ и Lada, говорится в исследовании.

