Опубликовано 21 января 2026, 14:021 мин.
На Токийском автосалоне показали шоу-кар в стиле Nissan Skyline GT-R
В Токио представили необычный шоу-кар Nissan Skyline GT-R. На прошедшем Токийском автосалоне 2026 (Tokyo Auto Salon) был представлен уникальный шоу-кар. Автомобиль представляет собой переработанный мини-кар, стилизованный под культовый Nissan Skyline GT-R поколения GT-R R32. Об сообщает News Japan.
© News Japan
За основу был взят компактный японский кей-кар Suzuki Twin. Авторы проекта провели масштабную доработку кузова: увеличили колесную базу, а также приварили новые, полностью самодельные переднюю и заднюю части.
Внешне автомобиль похож на оригинал. Светотехника — самодельная, стилизованная под характерные прямоугольные фары и подфарники Skyline GT-R R32. Автомобиль стоит на низкопрофильных шинах, установленных на многоспицевые диски белого цвета, что добавляет ему спортивный вид.
Может ли машина передвигаться самостоятельно – не сообщается. Проект позиционируется как демонстрационный шоу-кар, призванный удивить и развлечь публику оригинальным подходом к тюнингу.
Ранее Kia обновила компактный кроссовер Niro.