Новости
Опубликовано 20 января 2026, 19:57
1 мин.

На уровне столба: как выглядят дороги на Камчатке после снегопада

На Камчатке пешеходы ходят на уровне светофоров над дорогами
Небывалые снегопады, обрушившиеся в январе, поставили коммунальные службы Петропавловска-Камчатского в крайне сложное положение. В попытках расчистить дороги они создали парадоксальную и опасную ситуацию: светофоры и дорожные знаки оказались полностью завалены снежными отвалами. Кадры, опубликованные жителями, показывают, как пешеходы вынуждены ходить по протоптанным тропам на уровне скрытых под снегом объектов инфраструктуры.
Тротуар на уровне светофора после снегопада в Петропавловске-Камчатском
Тротуар на уровне светофора после снегопада в Петропавловске-Камчатском
© No Limits
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Стихия, с которой столкнулся регион, стала самой мощной за последние 60 лет. Выпало около 150% месячной нормы осадков, а по данным на 20 января, в Петропавловске накопилось от 51 до 133 см снега, что привело к введению режима ЧС муниципального уровня. Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что принял решение обратиться к федеральному правительству за помощью в ликвидации последствий «снежного апокалипсиса». Циклоны подобной силы последний раз наблюдались на полуострове только в начале 1970-х годов.

Власти пока не сообщают, когда в городе планируется расчистить завалы, образовавшиеся вокруг остановок и объектов дорожной инфраструктуры. Пока же в условиях продолжающейся борьбы со стихией водителям и пешеходам приходится быть особенно внимательными на улицах, где привычные ориентиры оказались под многометровыми сугробами. Ранее стало известно, что компания Ikon Tyres выпустила четыре новых зимних покрышки для России.