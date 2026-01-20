На уровне столба: как выглядят дороги на Камчатке после снегопада

Стихия, с которой столкнулся регион, стала самой мощной за последние 60 лет. Выпало около 150% месячной нормы осадков, а по данным на 20 января, в Петропавловске накопилось от 51 до 133 см снега, что привело к введению режима ЧС муниципального уровня. Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что принял решение обратиться к федеральному правительству за помощью в ликвидации последствий «снежного апокалипсиса». Циклоны подобной силы последний раз наблюдались на полуострове только в начале 1970-х годов.

Власти пока не сообщают, когда в городе планируется расчистить завалы, образовавшиеся вокруг остановок и объектов дорожной инфраструктуры. Пока же в условиях продолжающейся борьбы со стихией водителям и пешеходам приходится быть особенно внимательными на улицах, где привычные ориентиры оказались под многометровыми сугробами.