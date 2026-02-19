На видео попало, как дорожный знак пробил автобус с россиянами

«Автобус направлен на ремонт. При получении травм во время движения общественного транспорта пострадавшие пассажиры могут обратиться в страховую компанию, с которой заключен договор страхования перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», – отметили в администрации города.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дорожный знак на скорости врезается в автобус, пробивая стекло, при этом осколки разлетаются по транспорту, а пассажиры падают на пол. По данным канала, после произошедшего одна из пассажирок пожаловалась на головокружение, головную боль, ушибы и ссадины.

