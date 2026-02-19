Видео: микроавтобус сгорел на МКАД во время метели

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что задымленный микроавтобус стоит на проезжей части, мимо поврежденного автомобиля проезжают машины. При этом о состоянии пассажиров и водителя общественного транспорта не сообщается.

До этого на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

Кроме того, в Приморье на видео сняли разбитый вдребезги автомобиль после серьезного ДТП. На трассе под Владивостоком легковую машину зажало между грузовиками. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, отсутствуют стекла, а его детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на месте ДТП работают спасатели, в том числе сотрудники экстренных медицинских служб. О состоянии водителя легкового автомобиля не сообщается.

Ранее в Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП.