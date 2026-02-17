«Начал хватать за интимные части»: на видео сняли, как водитель трогал ребенка

«На днях, проезжая мимо идущей по краю девочки, начал хватать её за интимные части тела прямо из окна машины, а сегодня пытался затащить в машину женщину. И у него почти получилось, жертва укусила его за руку и смогла убежать», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как по обочине дороги идет школьница, в этот момент к ней подъезжает легковой автомобиль, водитель которого начинает трогать девочку. По словам жителей СНТ «Хуторок-Южный», пострадавшие обращаются в полицию, но водитель еще не понёс наказания.

