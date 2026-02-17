Опубликовано 17 февраля 2026, 18:091 мин.
«Начал хватать за интимные части»: на видео сняли, как водитель трогал ребенка
В Краснодаре водитель схватил школьницу за интимное место и попал на камеру. По словам местных жителей, автомобилист несколько раз нападал на женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».
© fast-stock/Shutterstock/FOTODOM
«На днях, проезжая мимо идущей по краю девочки, начал хватать её за интимные части тела прямо из окна машины, а сегодня пытался затащить в машину женщину. И у него почти получилось, жертва укусила его за руку и смогла убежать», – говорится в публикации.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как по обочине дороги идет школьница, в этот момент к ней подъезжает легковой автомобиль, водитель которого начинает трогать девочку. По словам жителей СНТ «Хуторок-Южный», пострадавшие обращаются в полицию, но водитель еще не понёс наказания.
